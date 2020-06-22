Челнинский выпускник поедет на парад Победы в Москву

Выпускник гимназии №2 Набережных Челнов Булат Загрутдинов вошел в десятку победителей исторической акции «Диктант Победы». В награду организаторы акции отвезут его на парад Победы в Москве.

Школьник поставил рекорд по скорости выполнения заданий «Диктанта». Он потратил на него 5 минут, вместо положенных 45. При этом Загрутдинов не сделал ни одной ошибки в 20 заданиях.

«Я писал диктант в одной из школ Набережных Челнов и написал его очень быстро. Все проверяющие были в шоке. А я очень удивился, когда мне из Москвы позвонили и сказали, что я победил. С нами связались представители «Единой России». Сбылась моя детская мечта — я увижу парад Победы вживую», — приводит слова победителя пресс-служба татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Загрутдинов уже получил билет в Москву и поедет туда уже сегодня.

Напомним, что в этом году количество зрителей парада в Москве должно быть значительно меньше. Однако ветераны будут. Их разместят на трибунах через одно кресло.