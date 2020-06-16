Попова рассказала, как разместят ветеранов во время парада Победы

Для ветеранов места на Красной площади предусмотрены через два кресла, что позволит смотреть парад без маски.

Также все трибуны будут помыты и продезинфицированы, мероприятие будет безопасным, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

В день парада за ветеранами приедет специально подготовленный и продезинфицированный транспорт. Водители и сопровождающие их родственники, волонтеры сейчас находятся под наблюдением медиков и проходят тестирование на COVID-19. Они будут в средствах индивидуальной защиты, передает ТАСС.

От проведения парада Победы, в связи с ситуацией с коронавирусом, отказались 13 российских городов. Это — Набережные Челны, Псков, Вологда, Ярославль, Орел, Курск, Белгород, Пермь, Пенза, Саранск, Челябинск, Нижний Тагил, Петропавловск-Камчатский и Якутск.

