Сборные России и Канады поменяли местами на групповом этапе ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) обнародовала списки команд на групповом этапе чемпионата мира 2021 года. Матчи мирового первенства планируется провести в Белоруссии и Латвии.

Сборная России попала в группу А. Соперниками россиян станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Таким образом, российскую сборную поменяли местами с Канадой. Такое решение принято для того, чтобы Россия могла провести все матчи группового этапа в Минске.

Канадцам предстоит встретиться с командами Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.