В Татарстане мать подозревается в истязании сына

Татарстанское Управление Следкома возбудило уголовное дело об истязании ребенка. По предварительным данным, женщина из деревни Татарское Текашево Менделеевского района РТ била сына кнутом.

Как сообщает СУ СКР по РТ, в 2020 году мать систематически наносила полуторагодовалому ребенку побои. Также она не раз запирала его в холодной бане, передает СУ СКР по РТ.

Ребенок уже прошел лечение в больнице и помещен в дом малютки.

Подозреваемая признала вину. Следователь назначит психолого-психиатрическую экспертизу и планирует предъявить матери обвинение.

Ранее Следком по РТ сообщил о направлении в суд уголовного дела о систематических избиениях 6-летнего ребенка в поселке Осиново Зеленодольского района.