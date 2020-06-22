Антипов объяснил свой переход в УНИКС желанием играть в родном городе

Новичок УНИКСа форвард Павел Антипов рассказал о причинах своего возвращения в казанский клуб. По словам баскетболиста, в непростое время из-за коронавируса ему хочется быть ближе к родному дому.

«Одним из ключевых факторов при принятии решения стало то, что я буду играть в родном городе. Сейчас все-таки пандемия коронавируса — играть дома нам будет спокойнее. УНИКС ставит серьезные задачи — это соответствует моим амбициям: хочется бороться за топовые места и вносить большой вклад в победы команды», — сказал Антипов.

Также новобранец УНИКСа рассказал о своем разговоре с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом. Ранее сообщалось, что клуб пока не договорился о продлении контракта с греческим специалистом на следующий сезон.

«Я лично общался с Прифтисом. Он четко видит меня в системе, как меня использовать в игре. Я решил не упускать такое предложение. Потому что неизвестно, будет ли оно еще или нет», — сообщил Антипов.

Напомним, на прошлой неделе УНИКС объявил об уходе Валерия Лиходея. На освободившееся место форварда казанцы пригласили Антипова, который дважды уже выступал за команду в 2012—2015 и 2016—2017 сезонах.

В прошедшем сезоне в составе «Нижнего Новгорода» в рамках Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 8,5 очка (41,3% трехочковые), 2,6 подбора и 1,1 результативной передачи.