Илдус Нафиков едет с проверкой в Набережные Челны

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в понедельник, 22 июня, отправится в Набережные Челны, чтобы лично узнать о ситуации в здравоохранении.

Глава надзорного ведомства вместе министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым проведет прием граждан, в том числе медиков.

С 10.00 до 11.00 пройдет прием медработников по вопросам соблюдения их прав. С 14.00 до 16.00 к Нафикову могут обратиться граждане по общим вопросам.

При.м будет проходить в здании администрации Набережных Челнов на проспекте Хасана Туфана, 23.

Записаться на прием можно по телефонам 8(8552) 52-31-82, +7 905 373 44 10 (контактное лицо — Азаматов Игорь Фаридович).

17 июня глава Минздрава Татарстана Марат Садыков ответил на вопрос о том, как решается ситуация с здравоохранением Набережных Челнов.

