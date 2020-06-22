95% челнинских предприятий возобновили свою работу

В Набережных Челнах возобновили работу более 95% предприятий. В ограниченном режиме функционируют гостиницы, торговые центры, предприятия в сфере общественного питания. Об этом на утреннем совещании в мэрии рассказала замглавы исполкома Наталия Кропотова.

По итогам января — мая 2020 года индекс промышленного производства в Набережных Челнах составил 96,4%, по КАМАЗу — 106,5%. В мае городской индекс составил 83,7%, по КАМАЗу — 83,3%, передает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Сегодня главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил о новых очагах коронавируса на предприятиях.

«К сожалению, новые очаги появились в структурных подразделениях КАМАЗа, это торгово-финансовая компания. Также на предприятиях «Транснефть», «Челны-Бройлер». В «Парке культуры и отдыха» также сотрудник заболел, есть заболевшие в клинике-санатории «Набережные Челны», — отметил Бариев.