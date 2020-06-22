Миндортранс Татарстана рассказал о ходе строительства Большого Казанского кольца

В Казани продолжается строительство первого этапа Большого Казанского кольца по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На прошедшей неделе на путепроводе рабочие уложили защитный слой из армированного бетона на пролетном строении трамвайного проезда на общей площади 1 110 кв. м.

Также был смонтирован средний пролет надземного пешеходного перехода. Выполнена отсыпка подстилающих слоев дорожного полотна из песка в объеме 735 куб. м и щебня в объеме 448 куб. м. Заасфальтированы тротуары площадью 716 кв. м, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Кроме того, завершены подготовительные работы для пуска движения по временной схеме под путепроводом и по левому съезду от Фермского шоссе до улицы Борисковской. Там уже подключили опоры наружного освещения, контактной сети троллейбуса, светофоров и дорожных знаков, а также нанесли временную дорожную разметку.

Пустить трамвай по Большому Казанскому кольцу (БКК) обещают к концу августа. Первый этап строительства выполнен на 90%. Осталось уложить дорожное полотно.