Пустить трамвай по Большому Казанскому кольцу обещают к концу августа
Пустить трамвай по Большому Казанскому кольцу (БКК) обещают к концу августа. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов проинспектировал ход строительства БКК. Его сопровождали министр транспорта и дорожного строительства республики Ленар Сафин и мэр города Казани Ильсур Метшин.
Сейчас по второму этапу ведется переустройство коммуникаций, прокладывается дорожное полотно, готовятся участки для укладки трамвайных рельсов и строится мост через Монастырскую протоку. Бетонные работы по возведению опор для моста завершены.
Первый этап строительства выполнен на 90%. Осталось проложить дорожное полотно. Вдоль дороги ведется благоустройство: высаживают деревья и кустарники. Монтируется система их полива, а также сети наружного освещения.
Напомним, БКК строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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