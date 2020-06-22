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Ропотребнадзор РТ: «Коронавирус ослабевает, но не умирает»

06:42, 22.06.2020
Ропотребнадзор РТ: «Коронавирус ослабевает, но не умирает»
Фото: Реальное время

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина рассказала, что составить долгосрочный прогноз на развитие коронавирусной инфекции нельзя из-за отсутствия статистических данных.

По словам спикера, вирус продолжит циркулировать среди населения. Главным методом борьбы с коронавирусом будет вакцинация. Однако пока вакцина находится на стадии тестирования, говорить о полном снятии ограничений нельзя, передает слова спикера «Казанский репортер».

Авдонина напомнила, что прежде чем снимать ограничения к осени, необходимо помнить, что в осенне-зимний период к коронавирусу добавятся и сезонный грипп и ОРВИ.

Ранее Роспотребнадзор РТ проверил 138 летних веранд заведений общепита. Нарушений за прошлую неделю выявлено не было.

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