Ропотребнадзор РТ: «Коронавирус ослабевает, но не умирает»

Фото: Реальное время

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина рассказала, что составить долгосрочный прогноз на развитие коронавирусной инфекции нельзя из-за отсутствия статистических данных.

По словам спикера, вирус продолжит циркулировать среди населения. Главным методом борьбы с коронавирусом будет вакцинация. Однако пока вакцина находится на стадии тестирования, говорить о полном снятии ограничений нельзя, передает слова спикера «Казанский репортер».

Авдонина напомнила, что прежде чем снимать ограничения к осени, необходимо помнить, что в осенне-зимний период к коронавирусу добавятся и сезонный грипп и ОРВИ.

Ранее Роспотребнадзор РТ проверил 138 летних веранд заведений общепита. Нарушений за прошлую неделю выявлено не было.

