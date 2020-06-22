Депутат из Крыма ответил на слова украинского военного эксперта о возможностях украинских ракет

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова о возможном ударе Киева по Новороссийску. Их произнес украинский военный эксперт Михаил Жихоров, говоря о новой крылатой ракете «Нептун».

Эксперт предположил, что поступившая на вооружение украинских войск ракета в теории способна нанести удар по объектам в Новороссийске. На это Бальбек заявил, что специалист «погряз в теориях».

«Диалог двух сторон. Диалог двух государств. Диалог, в конце концов, между военными ведомствами. Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций», — приводит слова депутата RT.

Также Бальбек добавил, что украинскому специалисту не стоило делать публичные заявления, которые «не имеют ничего общего с реальностью».

Ранее власти Крыма отменили обязательную обсервацию для россиян из других регионов. При этом для граждан Украины необходимость изолироваться осталась.