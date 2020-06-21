Новости происшествий

18:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Москве умер мужчина, который стрелял в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте

18:41, 21.06.2020
В Москве умер мужчина, который стрелял в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте
Фото: realnoevremya.ru

25-летний Ратмир Галаев, который стрелял по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Галаев проходил мимо и открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, один из которых, несмотря на ранения, смог обезвредить нападавшего. Всех участников перестрелки госпитализировали.

Позже в квартире выходца из Ингушетии обнаружили экстремистскую литературу.

Двое раненых полицейских по-прежнему находятся в больнице.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем