У стрелка, ранившего полицейских в Москве, нашли экстремистскую литературу

В квартире напавшего на полицейских на Ленинском проспекте столицы Ратмира Галаева обнаружили экстремистскую литературу, пишет «Интерфакс».

«Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным», — сказал источник изданию.

Сейчас основным мотивом преступления считают экстремистские взгляды Галаева.

Ранее установлена личность стрелка. Им оказался 24-летний парень из Ингушетии, Ратмир Азитович Галаев, 1995 года рождения. В момент преступления он находился под воздействием наркотиков.

Накануне на Ленинском проспекте в Москве неизвестный подошел к автомобилю полицейских, когда те выписывали протокол, и выстрелил в них из травматического оружия. В ответ сотрудники ДПС применили табельное оружие и ранили стрелка. Все участники перестрелки госпитализированы.

