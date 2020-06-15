СМИ рассказали подробности стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве неизвестный подошел к автомобилю полицейских, когда те выписывали протокол и выстрелил в них из травматического оружия.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение ПДД и в этот момент мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. Он попал полицейским в голову и ногу, сообщает RT.

Его ранили в ответ, позже нападавший скончался. По данным СМИ, им оказался 24-летний приезжий из Ингушетии. Как отметил информированный источник «Интерфакса», стрелка проверят на причастность к другим особо тяжким преступлениям, в том числе и к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.