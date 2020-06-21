Ринат Дасаев о Билялетдинове: «После его ухода «Ак Барс» изменился»

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Ринат Дасаев рассказал в интервью официальному сайту КХЛ о своем отношении к «Ак Барсу».

По его словам, он болеет за «Ак Барс», потому что эта команда из Татарстана. Он отметил, что из-за коронавируса сезон получился смазанным, но тем не менее команда успела порадовать своей игрой.

«При Зинэтуле Билялетдинове казанцы всегда попадали в полуфиналы и финалы. У Зинэтулы Хайдяровича свой неповторимый почерк, команда строго играла в обороне, чувствовалась стопроцентная дисциплина. После его ухода «Ак Барс» изменился, но в прошедшем сезоне снова был претендентом на кубок», — сказал Дасаев.

Ранее стало известно, что казанский «Ак Барс» стал шестым участником международного хоккейного турнира Кубок Шпенглера — 2020.