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«Ак Барс» примет участие в Кубке Шпенглера — 2020

14:23, 19.06.2020
«Ак Барс» примет участие в Кубке Шпенглера — 2020
Фото: vk.com/hcakbars

Казанский «Ак Барс» стал шестым участником международного хоккейного турнира Кубок Шпенглера — 2020. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

«Ак Барс» впервые примет участие в Кубке Шпенглера. Кроме казанцев, свое согласие дали ХК «Давос», швейцарский «Амбри-Пиотта», чешская «Спарта», финский «КооКоо» и сборная Канады.

Ожидается, что матчи турнира пройдут в декабре 2020 года.

Кубок Шпенглера — ежегодный международный турнир, проходящий в швейцарском Давосе. В прошедшем сезоне от России в нем участвовал «Салават Юлаев».

СпортХоккей Татарстан
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