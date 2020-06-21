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Гитара Кобейна ушла с молотка за рекордные $6 млн

10:27, 21.06.2020
Гитара Кобейна ушла с молотка за рекордные $6 млн
Фото: youtube.com / скриншот

Бизнесмен из Австралии Питер Фридман приобрел на аукционе гитару Курта Кобейна. Он выложил за инструмент рекордные $6 млн.

Как сообщает аукционный дом Julieп's Auctions, речь идет об акустической гитаре, с которой солист группы Nirvana выступал на знаменитом концерте MTV Unplugged. На ней Кобейн исполнил песни About a Girl и All Apologies, отмечает Associated Press.

Фридман является основателем компании по производству микрофонов Røde Microphones. Он планирует организовать выставочный тур.

Ранее рекорд по стоимостьи гитары держала знаменитая Black Strat (Fender Stratocaster) Дэвида Гилмора из Pink Floyd. За нее удалось выручить почти $4 млн.

ОбществоКультура
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