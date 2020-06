Гитара Кобейна ушла с молотка за рекордные $6 млн

Бизнесмен из Австралии Питер Фридман приобрел на аукционе гитару Курта Кобейна. Он выложил за инструмент рекордные $6 млн.

«RØDE Founder Peter Freedman Secures Kurt Cobain's 'MTV Unplugged' Guitar at Auction, To Be Exhibited Worldwide With All Proceeds Going To Performing Arts» via @rodemics https://t.co/uXO3UQqL3S