Гитара Кобейна ушла с молотка за рекордные $6 млн

Бизнесмен из Австралии Питер Фридман приобрел на аукционе гитару Курта Кобейна. Он выложил за инструмент рекордные $6 млн.

«RØDE Founder Peter Freedman Secures Kurt Cobain's 'MTV Unplugged' Guitar at Auction, To Be Exhibited Worldwide With All Proceeds Going To Performing Arts» via @rodemics https://t.co/uXO3UQqL3S — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) June 21, 2020

Как сообщает аукционный дом Julieп's Auctions, речь идет об акустической гитаре, с которой солист группы Nirvana выступал на знаменитом концерте MTV Unplugged. На ней Кобейн исполнил песни About a Girl и All Apologies, отмечает Associated Press.

Фридман является основателем компании по производству микрофонов Røde Microphones. Он планирует организовать выставочный тур.

Ранее рекорд по стоимостьи гитары держала знаменитая Black Strat (Fender Stratocaster) Дэвида Гилмора из Pink Floyd. За нее удалось выручить почти $4 млн.