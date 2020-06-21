Казанцы пожаловались на очереди в отделение ГИБДД

«Антиковидные» требования привели к скоплению большого числа казанцев в отделении ГИБДД на Сибирском тракте. Люди были вынуждены ждать на жаре, пока их вызовут.

Выложившая снимки женщина сообщила, что ее муж получил тепловой удар.

«Мы простояли 5 часов, ни воды, ни лавочек нет. Можно зайти в зону парковки, там хотя бы тенек, но когда выходит инспектор, чтобы позвать три человека, все бегут, потому что он позвал и ушел, услышал ты или нет, уже ни кого не волнует, по этой же причине в машине сидеть тоже не получится», — написала пользовательница.

Она также посоветовала записываться в центральное отделение ГАИ. В противном случае стоит запасаться кремом от загара и стулом.

Напомним, в пятницу толпа собралась около казанского медколледжа. Оказалось, что это выпускники пришли получать дипломы.