Около Казанского медколледжа заметили толпу — выпускники ждут получения дипломов

У Казанского медицинского колледжа заметили толпу. Фотографию в редакцию «Реального времени» прислал очевидец.

Директор учреждения Зухра Хисамутдинова пояснила корреспонденту издания, что толпа образовалась из-за выдачи дипломов, которая происходит каждый день. Для получения документа выпускники собираются пораньше, и каждого по очереди запускают в колледж.

Напомним, в прошлом году появилась информация о толпах желающих поступить в Казанский медицинский колледж, которые ночуют на крыльце учебного заведения, чтобы попасть в приемную комиссию. Подробнее — в материале «Реального времени».

В этом году прием документов от абитуриентов осуществляется только через «Почту России».