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Около Казанского медколледжа заметили толпу — выпускники ждут получения дипломов

16:46, 19.06.2020 2
Около Казанского медколледжа заметили толпу — выпускники ждут получения дипломов
Фото: realnoevremya.ru

У Казанского медицинского колледжа заметили толпу. Фотографию в редакцию «Реального времени» прислал очевидец.

Директор учреждения Зухра Хисамутдинова пояснила корреспонденту издания, что толпа образовалась из-за выдачи дипломов, которая происходит каждый день. Для получения документа выпускники собираются пораньше, и каждого по очереди запускают в колледж.

Напомним, в прошлом году появилась информация о толпах желающих поступить в Казанский медицинский колледж, которые ночуют на крыльце учебного заведения, чтобы попасть в приемную комиссию. Подробнее — в материале «Реального времени».

В этом году прием документов от абитуриентов осуществляется только через «Почту России».

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:16
    какая сенсация!
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  • Анонимно 17:18
    Я только что проходила. Все там спокойно. Людей вообще нет.
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