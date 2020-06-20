Леонид Слуцкий: «Третье удаление в третьем подряд матче — легкий перебор»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итоги победного матча 23 тура против «Урала» (2:1), отметив, что очередное удаление в стане его подопечных — это перебор:

— Никто сейчас не знает, в каком состоянии находятся команды. Например, вчера я смотрел матч «Крыльев» с «Ахматом» и обратил внимание, какой он вышел волнообразный. Доминируют то одни, то другие. Не все еще могут проводить в ровном состоянии игры, поэтому так сегодня вышло и у нас. Я это допускал. Получилось так, что неудачно начали, но потом до удаления мы доминировали. У нас случилось третье удаление в третьем матче подряд. Это, скажем так, легкий перебор.

— Выход в старте Бакаева связан с его лучшими показателями относительно Зурико?

— Бакаев все сборы провел очень хорошо и заработал место в стартовом составе.

— Не разочаровала игра забившего автогол Пабло Сантоса в первом тайме?

— Да, от него был рикошет в моменте с пропущенным голом, но он выиграл весь «верх», не проиграл ни одного единоборства. Не забывайте, что в четырех встречах в этом году мы пропустили всего два мяча. Быть разочарованным кем-то из линии обороны у меня точно нет оснований.

— Третья красная карточка подряд — что это?

— Их не надо все объединять, потому что у Кварацхелии и Макарова были совсем разные эпизоды. В одном случае было неправильное судейское решение, в другом — потеря концентрации игроком. Сегодняшний эпизод с Подберезкиным нужно подробно изучать. У нас есть система дисциплинарных взысканий, куда входят и красные карточки. Будем принимать решение позже. По первому впечатлению он просто не видел Бикфалви в том эпизоде. Хотя, возможно, это его не оправдывает. Но умышленным фол не выглядел.

— Насколько непривычно было проводить матч в перчатках, приезжать на игру в масках и учитывать все требования обновленного регламента в эпоху пандемии?

— Мы уже насмотрелись такого футбола по телевизору. Сейчас сами окунулись в эту атмосферу. Отмечу, что сегодня не было ощущения игры на пустом стадионе с минимальным количеством болельщиков. Мы играли с «Тамбовом» в Нижнем Новгороде и, мне показалось, что там было меньше зрителей. В Екатеринбурге зрители были очень удачно рассредоточены по периметру стадиона.

— Сколько еще пропустит Данченко?

— Если не в следующей, то через встречу должен вернуться. Он уже давно травмирован, на его позиции наигрывали Уремовича, так как в играх на уровне молодежной сборной у него есть опыт игры на этой позиции.

— Накануне в Сочи был сыгран довольно любопытный матч, в котором хозяева отказались от переноса встречи и играли против юных игроков «Ростова». Ваше отношение к этому? И как бы вы поступили в такой ситуации?

— Я думал на эту тему. И думал достаточно серьезно. Действительно, цена каждого очка невероятно высока, и оно достается неимоверным трудом. Но все-таки это спорт, в котором изначально заложены несколько иные принципы, нежели получение очков. Не могу на сто процентов гарантировать, как бы поступил в этой ситуации, потому что искушение всегда велико. Но то, что принципы фэйр-плей были нарушены, это очевидно. Хотя, возможно, не был нарушен регламент. Но не все в этой жизни определяют документы.



Напомним, что «Рубин» сегодня одержал выездную победу над «Уралом» (2:1) в возобновившемся чемпионате РПЛ. Прочитать о матче можно в материале «Реального времени».

