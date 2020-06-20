Минниханов поздравил 33-летних супругов с рождением пятого ребенка

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил перинатальный центр РКБ и поздравил семью Шаймурзиных с рождением пятого ребенка. При этом супругам всего 33 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«Кая (где — прим.авт.) наш наследный принц?», — пошутил Минниханов.

Родителям тут же передали новорожденного, а президент Татарстана вручил женщине букет цветов.

Он пожелал родителям и их детям крепкого здоровья, отметив большой вклад, который вносит семья в повышение демографии.

Позже Минниханов направился в центр AMTEC KAZAN, где ему презентовали разработку, позволяющую выявлять у пациентов подозрение на Covid-19 через автоматический мониторинг снимков компьютерной томографии (КТ) с помощью искусственного интеллекта.

Президент поздравил врачей с Днем медработника и отметил, что медицинская школа Татарстана — одна из ведущих в России.

Также главе республики показали кабину-обеззараживатель.

