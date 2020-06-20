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Происшествия

В Казани произошел пожар в детском кафе в парке Горького

12:27, 20.06.2020
В Казани произошел пожар в детском кафе в парке Горького
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В субботу в казанском парке Горького произошел пожар в детском кафе (бывшее «Густав Кафо»). Поскольку оно было закрыто на ремонт, пострадавших нет.

Как сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС по РТ, загорелась кровля. Пожару был присвоен только второй класс опасности.

Огонь уже потушен.

Ранее «Реальное время» писало, что заведение закрылось на реконструкцию. Владельцы планируют полностью обновить кафе, в том числе и название.

Происшествия Татарстан
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