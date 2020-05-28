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В Казани в детском кафе в парке Горького идет масштабная реконструкция

16:26, 28.05.2020
В Казани в детском кафе в парке Горького идет масштабная реконструкция
Фото: realnoevremya.ru

В крупнейшем детском кафе Казани «Густав Кафо» идет масштабная реконструкция. У здания почти полностью разобрали стену, которая выходит на основную аллею парка Горького.

Ранее в компании сообщили, что кафе откроется под новой вывеской и концепцией в конце апреля, но ремонт затянулся. Двухэтажную горку обещали сохранить.

В руководстве заведения рассказали, что на модернизацию их вынудили решиться жесткая конкуренция и падение выручки. Стоимость частичной смены формата и реновации, по оценкам экспертов, может вылиться в 30 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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