Главное о коронавирусе на 20 июня: фейк об изоляции Челнов и мировой рекорд по количеству заболевших за неделю

Татарстан на 78-м месте по заболеваемости

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 38 новых случаев COVID-19. Таким образом, их общее число достигло 4 152.

Все зафиксированные случаи за последние сутки — контактные. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, 17 человек госпитализированы, 21 лечится дома.

Наибольшее число заболевших в Казани — 12 человек. В Набережных Челнах выявлено семь новых случаев.

За весь период в республике выздоровели 3 027 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 58 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 12. На лечении остаются 1 113 человек.

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, привели к конфликту между владельцами ТЦ «Парк Хаус» и арендаторами. Плату за аренду с хозяев закрытых магазинов первые требуют в полном объеме.

Власти Набережных Челнов опровергли слухи о полной изоляции города с середины июля.

Запрет на проведение массовых мероприятий отразился на выпускных. Например, Казанский медколледж решил выдать дипломы без торжеств. Однако и в этом случае возле здания образовалась толпа.

В Татарстане зарегистрировано 55 тяжелых случаев коронавируса. Это 1,3% от всех заболевших COVID-19. В структуре заболеваемости внебольничная пневмония составляет 25% случаев, 62% — случаи легкие и бессимптомные.

Татарстан находится на 78-м месте среди регионов России по заболеваемости коронавирусом.

COVID-19 помог победить «Сочи»

За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 186 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 576 952, а выздоровевших — до 334 592 человек.

Зафиксирован 161 новый смертельный случай. Всего от коронавируса в России умерли 8 002 человека.

Топ регионов по количеству заболевших

Коронакризис сделал авиабилеты в Крым дешевле — в среднем на 41%.

В программу диспансеризации может быть добавлен тест на коронавирус.

«Сочи» разгромил «Ростов» в стартовавшем накануне туре РПЛ, поскольку основной состав ростовчан заболел COVID-19 и на замену вышли спортсмены из «молодежки».

В Москве на месяц вперед забронированы места на летних верандах кафе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Русский музей выпустил защитные маски с изображением спортсмена по мотивам произведений Казимира Малевича.

Рекорд по числу зараженных за неделю



По состоянию на 10.30 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 8 665 920. Умерли 460 043 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 222 576). На второй строчке — Бразилия (1 032 913), Россия на третьем месте (568 292, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (395 048), на пятом — Великобритания (303 285).

ЕС может открыть границы внутри союза уже к концу июня.

Общее количество случаев заражения коронавирусом за неделю в мире достигло рекордного миллиона.

Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса, предупредили в ВОЗ.



В Риге установили памятник «Медики — миру», чествующий врачей, работающих в условиях пандемии нового коронавируса.

Фото lv.baltnews.com

В Бразилии зафиксировано уже почти 50 тысяч пациентов, скончавшихся от COVID-19.

Евгений Калашников