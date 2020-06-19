ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса, предупредили в ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в четверг в организацию поступили данные о более 150 тысячах новых случаев болезни.

Чаще всего сообщения поступали из Северной и Южной Америки, большое число заболевших зафиксировали также из Южной Азии и Ближнего Востока.

«Мир находится в новой и очень опасной фазе», — констатировал он.

Также Гебрейесус отметил, что люди устали сидеть дома и это вызывает понимание, однако вирус по-прежнему распространяется очень быстро и остается таким же смертоносным, передает ТАСС.

Гендиректор ВОЗ призвал все страны и всех людей сохранять бдительность и также соблюдать все необходимые меры предосторожности.

На сегодняшний день число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 8 491 673, от инфекции умерли 454 023 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

