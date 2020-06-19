ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса, предупредили в ВОЗ.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в четверг в организацию поступили данные о более 150 тысячах новых случаев болезни.
Чаще всего сообщения поступали из Северной и Южной Америки, большое число заболевших зафиксировали также из Южной Азии и Ближнего Востока.
«Мир находится в новой и очень опасной фазе», — констатировал он.
Также Гебрейесус отметил, что люди устали сидеть дома и это вызывает понимание, однако вирус по-прежнему распространяется очень быстро и остается таким же смертоносным, передает ТАСС.
Гендиректор ВОЗ призвал все страны и всех людей сохранять бдительность и также соблюдать все необходимые меры предосторожности.
На сегодняшний день число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 8 491 673, от инфекции умерли 454 023 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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