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В Казани сняли на видео потоп в подъезде

09:20, 20.06.2020
В Казани сняли на видео потоп в подъезде
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жители одного из казанских домов запечатлели потоп, произошедший в подъезде. Потоки воды устремились вниз прямо по лестнице и с потолка.

Согласно комментарию авторов ролика, потоп произошел в 57/29 по улице Зорге.

Напомним, в Казани после ливня потоп произошел и на улице. Тогда машинам и автобусам пришлось почти плыть на участке проспекта Победы. Один автомобиль даже получил гидроудар.

Общество Татарстан
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