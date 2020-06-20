В Казани сняли на видео потоп в подъезде

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жители одного из казанских домов запечатлели потоп, произошедший в подъезде. Потоки воды устремились вниз прямо по лестнице и с потолка.

Согласно комментарию авторов ролика, потоп произошел в 57/29 по улице Зорге.

Напомним, в Казани после ливня потоп произошел и на улице. Тогда машинам и автобусам пришлось почти плыть на участке проспекта Победы. Один автомобиль даже получил гидроудар.