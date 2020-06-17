В Казани снова затопило проспект Победы — видео
В Казани прошел дождь, и пользователи соцсетей снова выложили видео, как затопило проспект Победы.
Ролик снят у станции метро «Проспект Победы». Автомобили медленно проезжают по огромной луже.
«Небольшой дождик, и Казань вновь поплыла в светлое будущее без ливневок», — шутят очевидцы.
Ситуация с затоплением в столице Татарстана часто повторяется. Проспект Победы затопило, к примеру, 31 мая.ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым