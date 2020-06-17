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В Казани снова затопило проспект Победы — видео

15:09, 17.06.2020
В Казани снова затопило проспект Победы — видео
Фото: pixabay.com

В Казани прошел дождь, и пользователи соцсетей снова выложили видео, как затопило проспект Победы.

Ролик снят у станции метро «Проспект Победы». Автомобили медленно проезжают по огромной луже.

«Небольшой дождик, и Казань вновь поплыла в светлое будущее без ливневок», — шутят очевидцы.

Ситуация с затоплением в столице Татарстана часто повторяется. Проспект Победы затопило, к примеру, 31 мая.

ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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