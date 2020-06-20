В МФЦ назвали самые востребованные услуги у татарстанских предпринимателей

За первые 5 месяцев 2020 года МФЦ для бизнеса Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан оказало свыше 4 500 услуг. Самыми востребованными стали услуги Росреестра, Налоговой службы, а также меры поддержки, реализуемые Министерством экономики РТ.

В частности, посетители МФЦ для бизнеса обращались за услугами по государственной регистрации недвижимости, регистрации и постановке на налоговый учет самозанятого, ИП или ООО, получению государственной поддержки, в том числе получению микрозайма.

Также самой востребованной услугой МФЦ для бизнеса стало предоставление «Однопроцентного» микрозайма для предпринимателей Татарстана, не вошедших в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, и для тех, у кого выручка упала на 30%, но они также нуждаются в поддержке.

С начала года МФЦ для бизнеса провели 44 консультации по получению льготного микрозайма и приняли 40 заявок на микрозайм.

В этом году за помощью обратились 957 предпринимателей и физических лиц, что на 70 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее Татарстан вошел в топ регионов по объему привлеченных из федерального бюджета субсидий МСБ, получив безвозмездно 1,317 млрд рублей на выплату заработной платы работникам за время вынужденного простоя в апреле и мае. При этом большинство предпринимателей пожаловались на недоступность субсидии. Подробнее — в материале «Реального времени».

