В Казани в дни празднования 75-летия Победы изменится маршрут нескольких автобусов

В Казани в дни проведения мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне изменится схема движения ряда автобусных маршрутов.

С 18 по 23 июня с 12:00 до 22:00 и 24 июня с 5:00 до 18:00 из-за закрытия улицы Карла Маркса изменится маршрут следующих автобусов:

№ 22, 28а, 89 будут следовать в направлении центра города по Кремлевской дамбе — пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. Горького, далее по маршрутам;

№ 22, 28, 89 будут следовать в направлении Кремлевской дамбы со стороны парка им. Горького по ул. Карла Маркса — ул. Толстого — ул. Большая Красная — ул.Батурина, далее по маршрутам;

№ 10а, 30, 35, 54, 63, 91 будут следовать в направлении центра города со стороны парка им. Горького по ул. Ершова — ул. Вишневского — ул. Островского — ул. Татарстан, далее по маршрутам;

20 июня с 12:00 до 22:00 и 24 июня с 5:00 до 18:00 движение троллейбусных маршрутов № 2, 3, 5, 7, 8 будет закрыто.

Также сообщается, что в период праздничных дней изменится график движения общественного транспорта: 19, 22, 23 июня транспорт будет работать по графикам движения в рабочие дни, а 20, 21, 24 июня — по графикам выходных дней, передает мэрия Казани.