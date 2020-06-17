В казанских автобусах начали рассказывать истории о героях Великой Отечественной войны

Фото: Марат Мугинов

С сегодняшнего дня в казанских автобусах начали рассказывать истории о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

Короткие аудиозаписи читают на татарском и русском языках на 33 остановках, названных в честь героев войны и тружеников тыла. Аудиозаписи можно послушать на 58 автобусных, 10 троллейбусных и четырех трамвайных маршрутах — всего в 350 единицах транспорта.

Идея рассказывать в автобусах истории героев войны возникла в рамках социально-образовательного проекта «Маршрутами героев», посвященного 75-летию Победы. Запустить его планировали к 9 мая, однако из-за пандемии старт был отложен.

Ранее около 30 казанских автобусов украсили символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ТАССР. На автобусы поместили два логотипа: на одну сторону борта автобуса — наклейку о 75-летии Победы, на другую — посвященную 100-летию ТАССР.

