Эксперт: «Власти нужно понимать, с чем она придет к людям после голосования по поправкам»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В рамках сегодняшнего заседания экспертного штаба «Волга» эксперты обсудили подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Так, по словам президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, население связывает с голосованием свое будущее, и его интересует вопрос « А что будет после?».

«Основной интерес людей: «А что дальше?». Мы проснемся 2 июля и что изменится? Власти нужно понимать, с чем она придет к людям после процедуры», — заявил эксперт.

Также Куртов отметил, что люди устали напрягаться и бояться на фоне коронакризиса. В обществе крайне высокий запрос на честность проведения голосования и взаимодействия с властью.