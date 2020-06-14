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Экономика

В России отменили «банковский роуминг»

10:16, 14.06.2020
В России отменили «банковский роуминг»
Фото: pixabay.com

Российские банки с сегодняшнего дня отменяют комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — «банковский роуминг».

Закон об отмене «банковского роуминга» президент России Владимир Путин подписал в декабре 2019 года. Нововведения предусматривают исчезновение комиссии при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.

Законопроект об отмене банковского роуминга внесло правительство РФ.

ЭкономикаБанки
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