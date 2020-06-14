В России отменили «банковский роуминг»

Российские банки с сегодняшнего дня отменяют комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — «банковский роуминг».

Закон об отмене «банковского роуминга» президент России Владимир Путин подписал в декабре 2019 года. Нововведения предусматривают исчезновение комиссии при переводе между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка.

Законопроект об отмене банковского роуминга внесло правительство РФ.

