В кадровый резерв президента Татарстана вошли 22 человека

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым составом кадрового резерва. В этом году в него вошли 22 человека, сообщает пресс-служба президента.

По словам руководителя Департамента государственной службы и кадров при президенте РТ Александра Белова, предпочтение при отборе в кадровый резерв отдавалось тем, кто бы мог работать над реализацией национальных проектов. В этом году много представителей промышленности (КАМАЗ, Казанский вертолетный завод), банковского сектора («Ак Барс» Банк, ВТБ).

Также в состав резерва вошли семь финалистов конкурса управленцев «Лидеры России».

Всех участников программы распределили между восемью наставниками, это Алексей Песошин, Асгат Сафаров, Рустам Нигматуллин, Марат Ахметов, Шамиль Гафаров, Василь Шайхразиев, Лейла Фазлеева и Роман Шайхутдинов. В течение года наставники будут консультировать резервистов.

По словам Белова, 62% резервистов прошлых лет уже получили новые назначения.

Накануне Минниханов обсудил подготовку к Общероссийскому голосованию с руководителями регионов ПФО.

