Минниханов обсудил подготовку к Общероссийскому голосованию с руководителями регионов ПФО

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. На встрече в режиме видеоконференцсвязи также были главы Удмуртской Республики, Оренбургской и Саратовской областей.

Комаров в ходе встречи оценил готовность регионов к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ.

Так, председатели региональных избиркомов доложили полномочному представителю о мерах безопасности и защиты граждан, которые предпринимаются на избирательных участках. Руководители региональных управлений Роспотребнадзора доложили об эпидемиологической обстановке и готовности регионов к проведению санитарных мероприятий в ходе голосования.

Помимо этого, Комаров обсудил с руководителями регионов вопросы охраны правопорядка и пожарной безопасности в ходе голосования. Он подчеркнул, что голосование должно пройти для граждан в максимально комфортных и безопасных условиях со строгим соблюдением всех требований законодательства, передает пресс-служба президента РТ.

16 июня председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев заявил о готовности республики к общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ.

