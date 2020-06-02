Игры стран СНГ в Казани станут первым крупным мультиспортивным мероприятием после пандемии

Игры стран СНГ в Казани могут стать первым крупным мультиспортивным мероприятием. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта.



«Первым в мире крупным мультиспортивным мероприятием станут Игры стран СНГ в Казани в первой декаде сентября. В них примут участие более 2,5 тысячи участников из 11 стран, которые будут соревноваться по 21 виду спорта. Надеюсь, что они состоятся», — сказал Матыцин.

Напомним, что Игры стран СНГ и Urban Games должны пройти в Казани во второй половине 2020 года. Ранее в Минспорта РФ уже показали логотипы обоих мероприятий, а также талисман соревнований.

Ожидается, что в Играх примут участие около 3500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) из 11 стран СНГ. Они разыграют около 280 комплектов медалей», — сообщает пресс-служба министерства.

В спортивную программу Игр войдут соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах, водному поло, пляжному волейболу, вольной и греко-римской борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.