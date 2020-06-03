Галимова: пока проведение Игр стран СНГ — это только планы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Татарстана рассчитывают, что к сентябрю сложится благоприятная эпидемиологическая ситуация. Это позволит провести в Казани назначенные на осень Игры стран СНГ.

В то же время руководство РТ отдает себе отчет в возможности возвращения пандемии.

«Действительно, есть ожидания того, что в сентябре мы сможем выйти на более стабильную ситуацию и проводить какие-то мероприятия. Но еще раз повторю, это только планы», — ответила она на вопрос «Реального времени» об опасности возникновения новой волны эпидемии коронавирусной инфекции во время Игр.

Накануне министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Игры стран СНГ в Казани могут стать первым в России крупным мультиспортивным мероприятием, которое пройдет после пандемии.