Экспортерам сельхозпродукции из Татарстана компенсируют до 90% затрат на сертификацию

АО «Российский экспортный центр» начал прием заявок на предоставление субсидий производителям сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Татарстана.

Экспортеры смогут получить компенсацию до 90% расходов. Объем экспортной выручки от реализации продукции должен превышать размер запрашиваемой субсидии не менее чем в 5 раз.

Субсидировать будут оценку соответствия продукции требованиям, представляемых на внешних рынках; проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий, а также проведение добровольной сертификации для получения сертификатов «халяль» и «кошер».

Ранее стало известно, что АО «Агросила» в этом году начнет выпускать низколактозное молоко. В продукте доля лактозы будет снижена до 0,1%, тогда как в обычном молоке ее содержание в среднем составляет 4,7%.

