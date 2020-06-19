Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова.

По ее словам, у Игнатьева после обширного инфаркта в 2019 году сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность. «Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», — добавила Конашкова.

Она подчеркнула, что ради спасения пациента использовались лучшие мировые препараты и методы, включая оказание высокотехнологичной помощи.

Вчера вечером стало известно о смерти Игнатьева. Он умер в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией.