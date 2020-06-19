В Татарстане появится программа продвижения малого и среднего бизнеса через eBay

Подведомственный Минэкономики РТ Центр поддержки экспорта, маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart анонсировали программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса из Татарстана.

В рамках программы жюри, в состав которого войдут представители eBay, центра и ZoneSmart, отберут 10 наиболее перспективных экспортно ориентированных компаний Татарстана. Им предоставят стопроцентное субсидирование услуг компании-интегратора ZoneSmart по заведению профиля продавца и размещению товаров на площадке маркетплейса eBay. Они получат готовый аккаунт на eBay для старта продаж. Компаниям нужно лишь предоставить стандартный пакет документов для регистрации и каталог товаров.

Как отметил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, за время режима самоизоляции зафиксирован рост республиканских продавцов на интернет-площадках, передает ТАСС.

В начале июня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в казанском Кремле с основателем маркетплейса ABC.ru Алексеем Банниковым. Он намерен вложить более 200 млн рублей в строительство логистического центра. В Зеленодольском районе планируется возвести логистический центр площадью 5 тыс. кв. м с созданием 300 рабочих мест.

