Минниханов встретился с Банниковым — это первая личная встреча с инвестором с начала пандемии коронавируса

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в казанском Кремле с основателем маркетплейса ABC.ru Алексеем Банниковым, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РТ. Это первая личная встреча президента республики с инвестором с начала пандемии коронавируса.

Банников намерен вложить более 200 млн рублей в строительство логистического центра. В Зеленодольском районе планируется возвести логистический центр площадью 5 тыс. кв. м с созданием 300 рабочих мест. Половину склада предполагается использовать под проект ABC.ru, другую половину — под fulfillment аренду для малых и средних предпринимателей.

Как отметил Фарид Абдулганиев, уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей, еще в прошлом году Татарстан сделал ставку на развитие маркетплейсов.

«В 2019 году мы договорились о запуске логистических проектов ведущих федеральных маркетплейсов OZON, Wildberries, «Яндекс.Маркет». Все эти маркетплейсы разработали для татарстанских предпринимателей льготные программы сотрудничества, позволяющие им вести бизнес по всей России с минимальными издержками. Приход нового крупного игрока еще больше увеличит конкурентные преимущества татарстанского бизнеса и улучшит качество жизни жителей республики», — сказал Абдулганиев. Он курирует проект ООО «Маркетплейс».

Накануне с Банниковым встретилась и глава АИР РТ Талия Минуллина.

Первые переговоры с Банниковым Минниханов провел онлайн в конце мая.