«КамгэсЗЯБ» выплатил более 11 млн рублей долгов по зарплате
ООО «КамгэсЗЯБ» в Челнах погасил более 11 млн рублей долгов по зарплате.
Так, предприятие перечислило 416 сотрудникам 11,1 млн рублей. Минтруд Татарстана продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее по требованию прокуратуры работникам «КамгэсЗЯБа» выплатили долги по зарплате за март на общую сумму 5 млн рублей. По факту невыплаты было возбуждено уголовное дело. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов заявил, что предприятие не будут закрывать, там проведут оптимизацию.
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