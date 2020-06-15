«КамгэсЗЯБ» выплатил более 11 млн рублей долгов по зарплате

ООО «КамгэсЗЯБ» в Челнах погасил более 11 млн рублей долгов по зарплате.

Так, предприятие перечислило 416 сотрудникам 11,1 млн рублей. Минтруд Татарстана продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда, сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее по требованию прокуратуры работникам «КамгэсЗЯБа» выплатили долги по зарплате за март на общую сумму 5 млн рублей. По факту невыплаты было возбуждено уголовное дело. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов заявил, что предприятие не будут закрывать, там проведут оптимизацию.

