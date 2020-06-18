«Облил кровать бензином и поджег»: татарстанца посадили за покушение на сожительницу

К 6 годам колонии за поджог человека приговорил Бугульминский горсуд 44-летнего жителя города. Он признан виновным в покушение на убийство, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Судом установлено, что ночью 25 ноября 2019 года обвиняемый спьяну решил расправиться с сожительницей — облил бензином пол и кровать, поджег и покинул дом. Потерпевшую спас сосед, который увидел пламя и помог ей покинуть горящее помещение.

Потерпевшая получила термический ожог голени I и II степени.

В суде мужчина уверял — смерти женщине не желал.

Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в Татарстане задержали 18-летнего парня, который признался в убийстве отца, покушении на мать и поджоге дома.