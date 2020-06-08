«Родители не уделяли внимания»: 18-летний «мясник» из Сабинского района признался в убийстве

Фото: «Реальное время»

Расправился с родными, ранил себя и поджег дом, чтобы имитировать нападение неустановленных лиц. Так свои действия на допросе в Следкоме по РТ объяснил 18-летний подозреваемый в убийстве отца и покушении на мать, задержанный в Сабинском районе.



О преступлении стало известно ночью 7 июня 2020 года, когда прибывшие по тревоге на пожар в деревню Пукаль спасатели обнаружили ранения у трех членов семьи. Через несколько часов 56-летний хозяин дома скончался в больнице, за жизнь 53-летней женщины борются врачи. А их сын задержан по подозрению в убийстве.

«Он признался, что заранее готовился к убийству родителей, которые якобы не уделяли ему должного внимания», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанного, которому лишь в мае исполнилось 18 лет.

В прокуратуре РТ взяли это дело на особый контроль. Глава ведомства Илдус Нафиков поручил провести проверку соблюдения требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.