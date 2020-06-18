Казанский суд объявил в розыск обвиняемого в убийстве кота

Фото: «Реальное время»

Дважды прогулял заседание суда и был объявлен в федеральный розыск 29-летний казанец Игорь Баширов. Его обвиняют в жестоком обращении с животным с применением садистских методов, повлекшим смерть.



По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения расправился с котом своей приятельницы 9 декабря 2019 года в доме по улице Курчатова — сначала схватил и резанул по горлу животного острым предметом, затем с силой швырнул к стене. Кот не выжил.

Старт процесса был назначен Советским райсудом Казани на 15 мая. Однако ни на этом заседании, ни на следующем, через неделю, Баширов не появился. В результате суду пришлось приостановить процесс и вынести постановление о розыске фигуранта, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре.

Тем временем в Камском Устье финишировал процесс по схожему преступлению из хулиганских побуждений. 34-летний мужчина получил по приговору 200 часов обязательных работ за пьяное нападение на кошку, которую он схватил за задние лапы, несколько раз ударил о деревянный столб, а затем начал топтать на земле, пока она не умерла.

Вину этот живодер признал.