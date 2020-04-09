В Казани будут судить мужчину, зарезавшего кота
В мировой суд Советского района Казани направлено дело о жестоком обращении с животным с применением садистских методов, повлекшем смерть. Частично вину в этом преступлении признал 29-летний казанец, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, обвиняемый расправился с котом своей приятельницы 9 декабря 2019 года в доме по улице Курчатова — сначала схватил и резанул по горлу животного острым предметом, затем с силой швырнул к стене. Кот не выжил.
Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы до пяти лет.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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