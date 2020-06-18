Кафанов рассказал, как ему в 2007 году удалось переманить Рыжикова в «Рубин»

Бывший тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов рассказал о том, как в 2007 году казанскому клубу удалось переманить голкипера Сергея Рыжикова. По его словам, в Казани воспользовались уходом Юрия Семина.

«Хотел забрать Рыжикова в «Рубин» еще в 2007-м. Подходил к Валерию Клейменову, который тогда работал в «Локомотиве», но он сказал, что ему нужен Рыжиков. Все запомнили пять голов за один тайм от «Реала» на Кубке РЖД, но он не был виноват ни в одном. Потом он сыграл пять матчей за «Томь» — конечно, их тоже учитывал. В конце 2007-го из «Локомотива» ушли Семин и Бышовец, и мы воспользовались этой ситуацией», — сказал Кафанов.

Рыжиков перешел в «Рубин» в ноябре 2007 года. Вместе с казанским клубом голкипером дважды выиграл чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России. Он является рекордсменом «Рубина» среди вратарей по числу «сухих» матчей за клуб в РПЛ.

Сейчас Рыжиков выступает за «Крылья Советов», с которым в августе 2020 года у него заканчивается действующий контракт. Сам голкипер заявил, что хочет остаться в самарской команде.