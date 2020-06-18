Рыжиков хочет продлить контракт с «Крыльями Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков хочет остаться в самарском клубе. Об этом сообщил сам футболист.

Действующий контракт голкипера с самарцами рассчитан до 1 августа. После этого Рыжиков становится свободным агентом и сможет перейти в любой клуб бесплатно. При этом сам вратарь не исключает варианта с переходом в команду, выступающую в ФНЛ.

«Заканчивать мне не хочется. Контракт с «Крыльями» у меня до 1 августа. Буду думать после заключительной игры. Агент Алексей Сафонов работает в этом направлении. Конечно, есть большое желание остаться в «Крыльях Советов», но не все зависит от меня. Если «КС» проявят к моей персоне интерес, это будет приоритетный вариант. О других вариантах пока рано говорить — еще неизвестно, когда откроется трансферное окно. Мой ориентир — Премьер-лига, но не зарекаюсь и от ФНЛ», — сказал Рыжиков.

Ранее Рыжиков вышел на 2-е место по матчам на «ноль» в РПЛ, догнав Сергея Овчинникова. Теперь вратарь «Крыльев Советов» уступает только голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.

Отметим, что значительную часть своей карьеры Рыжиков провел в казанском «Рубине». В нынешнем сезоне вратарь выступает за самарские «Крылья Советов». Весной после возобновления РПЛ он потерял место основного голкипера, проиграв в конкуренции Евгению Фролову.