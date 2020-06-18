Верховный суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд отказался принять иск, в котором просили обжаловать указ президента России Владимира Путина о назначении голосования по Конституции на 1 июля. О том, что суд отказался принять заявление и вернул его в канцелярию, сообщается на сайте суда.



Иск был зарегистрирован 16 июня. Заявитель — Геннадий Рудяк, ответчик — Владимир Путин.

Глава общественной организации Кировской области «Общество защиты прав потребителей» Геннадий Рудяк подтвердил РБК, что это он подал иск в Верховный суд.

Как пишет издание, Верховный суд зарегистрировал несколько исков против указа о голосовании. Их подавали депутат Мосгордумы Евгений Ступин, Виктор Мещеринов и член московской участковой избирательной комиссии №2566 Александр Артемьев. Все иски суд оставил без движения.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.