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Минниханов наградил медалями трех многодетных матерей

10:58, 15.05.2020
Минниханов наградил медалями трех многодетных матерей
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне Международного дня семьи подписал указ о награждении медалями «Ана даны — Материнская слава» многодетных матерей «за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций».

Награды, согласно документу, получили жительница деревни Азбаба Апастовского района Гульназ Гайнуллина, жительница села Лельвиж Кукморского района Татьяна Спиридонова и жительница села Киртели Тетюшского района Наталья Романова. Каждая воспитывает по пять детей.

В прошлом году данную награду получили семь матерей.

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