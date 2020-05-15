Минниханов наградил медалями трех многодетных матерей
Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне Международного дня семьи подписал указ о награждении медалями «Ана даны — Материнская слава» многодетных матерей «за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций».
Награды, согласно документу, получили жительница деревни Азбаба Апастовского района Гульназ Гайнуллина, жительница села Лельвиж Кукморского района Татьяна Спиридонова и жительница села Киртели Тетюшского района Наталья Романова. Каждая воспитывает по пять детей.
В прошлом году данную награду получили семь матерей.Общество Татарстан
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