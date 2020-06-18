Репетиция парада победы в Казани пройдет 20 июня

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в ИА «Татар-информ» проходит пресс-конференция, посвященная предстоящему параду Победы в Казани. Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала, что репетиция пройдет 20 июня, а сам парад — 24 июня.

По ее словам, зрители на парад Победы в Казани не приглашаются, на ТНВ будет трансляция в обязательном порядке.

Всего в параде примут участие 40 единиц военной техники, в том числе танк Т-34.

Напомним, как минимум в 13 российских городах отменили парады Победы. В Набережных Челнах и Уфе тоже решили отказаться от парада.